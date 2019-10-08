شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وملعب مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة الأفريقى "الكاف" أن استاد السلام يعد الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بعد اتخاذ قرار من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة.

أضاف المصدر، إن يوم 24 من الشهر الجارى يعد أيضًا الموعد الأقرب لإعادة المباراة، لافتًا إلى إن القرار الرسمى من الكاف بخصوص موعد إعادة اللقاء وتحديد الملعب سيصدر غدًا الأربعاء.

وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أنهت الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.

استند الاتحاد الأفريقي في قراره على بند أن التأهل واحتساب فريق فائزًا ومن ثم يصعد للدور الأعلى لا يتم إلا باللعب وليس بقرار إدارى، وهذا بند فى للائحة لجنة مسابقات "كاف"، لذلك تم اتخاذ القرار بإعادة مباراة الإياب.