شكرا لقرائتكم مصدر بالكاف : إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقا على رأسهم الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى ومازيمبى الكونغولى المتواجدين فى التصنيف الأول.
واجتمعت اللجنة صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة لحسم الأزمة بعدما رفض الفريق السنغالى خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2 / 1.
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