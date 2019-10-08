شكرا لقرائتكم مصدر بالكاف : إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم"كاف" ، لـ"الخليج 365"، أن لجنة المسابقات بالكاف قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وهو ما سوف يعلن عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقا على رأسهم الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى ومازيمبى الكونغولى المتواجدين فى التصنيف الأول. Advertisements

واجتمعت اللجنة صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة لحسم الأزمة بعدما رفض الفريق السنغالى خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2 / 1.