شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى: نحقق نتائج جيدة ولن نوقع عقوبات على الاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مهدى فى تصريحات خاصة: إن إدارة النادى تثق فى اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على عبور هذه المرحلة والعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى خاصة أن مسابقة الدوري مازالت فى بدايتها .
ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة انبى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على ستاد بتروسبورت
وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.
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