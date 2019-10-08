شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى: نحقق نتائج جيدة ولن نوقع عقوبات على الاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى، أن إدارة ناديه رفضت توقيع عقوبات مادية على اللاعبين رغم تراجع النتائج بمسابقة الدوري العام لعدم زيادة الضغوط على كاهل اللاعبين

وقال مهدى فى تصريحات خاصة: إن إدارة النادى تثق فى اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على عبور هذه المرحلة والعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى خاصة أن مسابقة الدوري مازالت فى بدايتها .

وأضاف مهدى ، فوزنا فى المباراة الاولى على نادى مصر بثلاثية والزمالك بكامل نجومه لم يستطع الفوز عليه ، ثم واجهنا الاهلى وهو حامل اللقب والخسارة أمامه ليست نهاية المطاف ومباراة المقاولون واجهنا سوء توفيق كبير .

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ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة انبى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على ستاد بتروسبورت

وافتتح الانتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الاهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد .

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.