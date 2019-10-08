الخليج 365 يكشف وسيلة شيكابالا للحاق بمواجهة الأهلي في قمة الدوري...

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شيكابالا قد لا يلحق بمباراة الأهلى، بسبب البرنامج المحدد له للتعافى من تلك الإصابة وسيتم تحديد ذلك بشكل نهائى وفقا لاستجابته للتأهيل خلال الفترة القادمة خاصة إن الجهاز الفني لن يجازف بتواجده فى القمة حال عدم جاهزيته.
وكشف مصدر مقرب من الفهد الأسمر لـ"الخليج 365" أن اللاعب قد يلجأ للحصول على مسكنات من أجل التمكن من المشاركة أمام المارد الأحمر، خاصة وإنه يرغب فى مواجهة الأهلى بكل قوة وحماس لتعويض الهزيمة التى تعرض لها فريقه فى السوبر المحلى بنتيجة 3/2.
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