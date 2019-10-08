شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف وسيلة شيكابالا للحاق بمواجهة الأهلي في قمة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الزمن من أجل اللحاق بمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مازال شيكابالا يخضع لبرنامج علاجى من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به فى لقاء مصر المقاصة، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليتغيب اللاعب عن مواجهة إف سى مصر بسبب تلك الإصابة، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقان، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

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شيكابالا قد لا يلحق بمباراة الأهلى، بسبب البرنامج المحدد له للتعافى من تلك الإصابة وسيتم تحديد ذلك بشكل نهائى وفقا لاستجابته للتأهيل خلال الفترة القادمة خاصة إن الجهاز الفني لن يجازف بتواجده فى القمة حال عدم جاهزيته.

وكشف مصدر مقرب من الفهد الأسمر لـ"الخليج 365" أن اللاعب قد يلجأ للحصول على مسكنات من أجل التمكن من المشاركة أمام المارد الأحمر، خاصة وإنه يرغب فى مواجهة الأهلى بكل قوة وحماس لتعويض الهزيمة التى تعرض لها فريقه فى السوبر المحلى بنتيجة 3/2.