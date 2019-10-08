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بعثة بتسوانا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا...

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جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا يوم 14 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة.

 

وضمت بعثة منتخب بتسوانا 32 فردا، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكلفة إقامة البعثة حتى موعد المباراة وكذلك التنقلات وفقا لما تم الاتفاق عليه.

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كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، أعلن أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى بدأ أمس الاثنين، وضمت القائمة 18 لاعبًا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

 

وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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