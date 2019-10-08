شكرا لقرائتكم بعثة بتسوانا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت بعثة منتخب بتسوانا 32 فردا، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكلفة إقامة البعثة حتى موعد المباراة وكذلك التنقلات وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة بتسوانا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.