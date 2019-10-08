شكرا لقرائتكم بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن أزمة اتحاد رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء نص البيان :

- وجارى متابعة هذه الأزمة مع المحامى الدولى المناط له هذه القضية والتواصل مع مسئولى الإتحاد الدولى لرفع الأثقال وأعضاء المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى لرفع الأثقال بعد أرسال تقرير معد من جانبنا يشرح التناقضات ومظاهر البطلان التى شابت هذا القرار المجحف ، وبالفعل توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الدولى لرفع الأثقال برفع طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس ) للتظلم من قرار إيقاف الإتحاد المصرى وبعد ذلك يتم التقدم للإتحاد الدولى لرفع الأثقال بتعليق الإيقاف لحين الفصل فى الطعن نهائياً بالمحكمة الرياضية الدولية ، حرصاً على عدم حرمان اللاعبين واللاعبات المصريين من خوض منافسات التأهيل بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، إبتداء من القسم الثالث للتأهيل لتلك الدورة والتى تبدأ فى الأول من نوفمبر 2019 .

- تم قيد الطعن ، وإختيار المحكم الدكتور / محمد عبد الرؤوف – أول أمس ، إلا أنه وللأسف الشديد فوجئنا صباح أمس الاثنين بورود إخطار من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية ( المغرب 2019 ) بثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد خمسة من لاعبين رفع الأثقال المشاركين بالدورة .

وعلى الفور تم عرض الأمر على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى جلسته المنعقدة بتاريخ أمس الإثنين الموافق 7/10/2019 ، وحضر الجلسة الأستاذ / محمود كمال محجوب – رئيس الإتحاد المصرى لرفع الأثقال بصفته عضو بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، وقد تقدم سيادته بطلب لتجميد نفسه عن ممارسة مهام منصبه كرئيس للإتحاد المصرى لرفع الأثقال لحين الإنتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وإجراء كافة التحقيقات المطلوبة فى هذا الشأن ، وذلك حرصاً على الشفافية والحيادية وعدم التأثير على سير التحقيق فى هذا الأمر .

وبناءً عليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة من السادة :

1- السيد المهندس / هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

2- الدكتور المهندس / علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية

3- الأستاذ الدكتور / علاء مشرف أمين صندق اللجنة الأولمبية

والمشرف العام على اللجنة الطبية باللجنة

4- السيد المهندس / ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

رئيس لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم

5- السيد المستشار د / محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات والقيم

6- السيد الأستاذ / أحمد عبد العليم السكرتير التنفيذى للجنة

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على أن تقوم اللجنة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الأزمة من حيث :

1-الاستمرار فى الطعن الخاص بالاتحاد المصرى لرفع الاثقال فى المحكمة الرياضية الدولية

2- التنسيق مع الاتحاد الدولى لرفع الاثقال فيما يخص موقف الاتحاد المصرى لرفع الاثقال فيما يتعلق بالطعن المذكور أعلاه .

3- دراسة العينات الايجابية الجديدة الواردة من اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الأفريقية بالمغرب 2019 .

4- التحقيق فى ما يتعلق بملف أزمة الاتحاد المصرى لرفع الاثقال والمشار إليها بأعلاه

5- بحث طلب السيد رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال بتجميد نفسه عن ممارسة مهامه كرئيس للاتحاد المصرى لرفع الاثقال لحين إتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

هذا وقد فوض مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية اللجنة المشكلة والمشار إليها أعلاه فى اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات فى هذا الشأن .

وعلى الفور ونظراً لأهمية وحساسية وضرورة الإسراع فى التصدى لهذا الموضوع إنعقدت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مساء 7/10/2019 أمس وأستمعت للسيد الأستاذ / محمود محجوب – رئيس الإتحاد المصرى لرفع الأثقال وللمدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال وأيضاً المدرب العام وقررت اللجنة المشكلة والمشار إليها بعاليه الأتى :

اولاً :الموافقة على طلب السيد / محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال بتجميد نفسه عن مباشرة مهامه كرئيس للاتحاد لحين الإنتهاء من الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

ثانياً :تجميد جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الاثقال عن مباشرة مهامهم لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، وكذلك تجميد مهام كل من المدير التنفيذى ـ والمدير المالى للاتحاد دون الاخلال بحقوقهما المالية خلال فترة التجميد ، مع تكليفهما بالمهام التى تصدر إليهما من اللجنة فى حينه .

ثالثاً : تقوم اللجنة بتسيير أعمال الاتحاد المصرى لرفع الأثقال خلال فترة التجميد مع حقها فى الاستعانة بمن تراه فى القيام بعملها ، على أن يقوم كل من المهندس / هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس اللجنة المشكلة والأستاذ الدكتور / علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الاولمبية المصرية بالتوقيع على الشيكات ، وفق مقتضيات الحاجة ، مع اتباع الدورة المستندية المحاسبية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وذلك كله خلال فترة التجميد .

رابعاً : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8/10/2019 وعلى السيد أحمد عبد العليم سكرتير اللجنة تنفيذ هذا القرار .

هذا وتأسف اللجنة الأولمبية المصرية للوصول لهذا الوضع ، وتؤكد للجميع القيام بدورها ومسئوليتها وإتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه الواقعة بحثاً عن الحقائق بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة ومعالى السيد الدكتور / أشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة حرصاً على حقوق الرياضة المصرية وسمعة مصرنا الغالية فى المحافل الدولية .، وتؤكد اللجنة علي عدم التراخي في محاسبة أى مخطئ فى هذا الأمر ، حرصاً على حق الرياضيين المصريين وحفاظاً على سمعة مصرنا الغالية دولياً وقارياً .

وفى نفس السياق تطمئن اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا سمح الله فى حالة إلغاء نتائج كل من ثبت إيجابية عينته من الممنوعات بعد إتباع كافة السبل لعدم الوصول لذلك فإن هذا لن يؤثر مطلقاً على صدارة مصرنا الغالية للدورة الأفريقية للألعاب الرياضية الثانية عشر والتى أقيمت فى المغرب خلال الفترة من 18-31/8/2019 .

اللجنة الأولمبية المصرية"