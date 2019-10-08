شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض ودية المنصورة فى غياب 7 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى على ملاقاة فريق المنصورة ودياً فى الرابعة والنصف الجمعة المقبلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة طنطا بالدوري .

ويغيب 7 لاعبين عن تدريبات الدراويش بسبب انضمامهم للمنتخبات ، حيث يتواجد باهر المحمدى فى صفوف الفراعنة بينما شهدت قائمة المنتخب الاوليمبى استدعاء رباعى الدراويش محمد صادق وعبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ، وغادر الثنائى العراقى همام طارق والغينى بيكيتى سيلفا لبلادهم للمشاركة فى الاستحقاقات الدولية .

ومنح ميودراج لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى السبت الماضى.

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وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.