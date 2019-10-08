شكرا لقرائتكم رسميا .. كاف يعلن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرار الكاف بخصوص الزمالك قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم"كاف" ، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة. الزمالك وجينيراسيون قرار الكاف بخصوص الزمالك Advertisements واجتمعت اللجنة صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة لحسم الأزمة بعدما رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة ٢٤ ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة ٢/١. الزمالك وجينيراسيون قرار الكاف بخصوص الزمالك ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.

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