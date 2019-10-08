اخبار الرياضه

شوبير يعلن قرار اللجنة الأولمبية المصريه بتجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شوبير يعلن قرار اللجنة الأولمبية المصريه بتجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى الاسبق من خلال تغريدة عبر صفحته على موقع التدونيات القصيرة تويتر على قرار اللجنة الاوليمبية المصرية بتجميد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الاثقال .

 

 

 

Advertisements

 

واستبعد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مصر بشكل نهائي من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

 

جاء قرار الاتحاد الدولي، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني الذي شارك مؤخرا في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يعلن قرار اللجنة الأولمبية المصريه بتجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا