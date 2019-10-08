شكرا لقرائتكم شوبير يعلن قرار اللجنة الأولمبية المصريه بتجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى الاسبق من خلال تغريدة عبر صفحته على موقع التدونيات القصيرة تويتر على قرار اللجنة الاوليمبية المصرية بتجميد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الاثقال .

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واستبعد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مصر بشكل نهائي من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء قرار الاتحاد الدولي، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني الذي شارك مؤخرا في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.