فايلر يجرب ثنائى جديد فى الأهلى قبل مواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يخوض الثنائي سعد سمير ومحمد محمود المباراة الودية التى سيخوضها الفريق يوم 14 أكتوبر الجاري في إطار استعدادات الفريق لمبارة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري.
وانتظم سمير ومحمد محمود في تدريبات الفريق الأخيرة بعد التماثل للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرضها الثنائي فقد تعرض سعد لإصابة في الركبة فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.
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وينوي المدرب السويسري رينيه فايلر تجربة سعد سمير ومحمد محمود في ودية 14 أكتوبر من أجل رؤيتهما عن قرب وفي أحدى المباريات تمهيداً لتجهيزهما والمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة وأن كان من الصعب للغاية مشاركتهما في لقاء الزمالك.
كان المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومي الجمعة والسبت المقبلين على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد المقبل استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
ويؤدي الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق ويتضمن تنفيذ بعض الجمل الفنية ومعالجة بعض الأخطاء والتركيز على الجانب الخططي، بهدف تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة توقف بطولة الدوري؛ بسبب المباريات الودية للمنتخبين الأول والأوليمبي.
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