شكرا لقرائتكم أول ظهور لمدرب أحمال الزمالك الجديد بمقر القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر مدرب الأحمال الجديد، الذى سينضم للجهاز المعاون للصربى ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، على ملعب النادى.

ووصل مدرب الأحمال أمس الاثنين، ومن المقرر أن يتسلم مهام عمله بشكل رسمى بالظهور فى التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، وذلك قبل مواجهة الأهلى المقرر لها يوم السبت 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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ويرغب مسئولو الزمالك فى استكمال، تشكيل جهاز الصربى ميتشو بعد انضمام مواطنه دوسان فى منصب المدرب العام وكذلك دراجان فى منصب مدرب حراس المرمى ويتبقى انضمام مدرب الأحمال الجديد، بدلاً من اليونانى أنطونيو.

وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.