شكرا لقرائتكم فاطمة سامورا تصل الكاف لحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت السنغالية فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والقائم بأعمال سكرتير عام الكاف، مقر الاتحاد الأفريقي بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تحضر سامورا اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف الذي سيعقد اليوم لاعتماد قرار لجنة المسابقات المجتمعة حاليا بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون.

وبدأ اجتماع لجنة المسابقات صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة ولم ينته حتى الآن لحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون بعدما رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة ٢٤ ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة ٢/١.

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ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.