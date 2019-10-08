شكرا لقرائتكم لوف يستبعد غندوغان وتاه من قائمة ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنه استبعد جوناتان تاه وإيلكاي غندوغان من التشكيلة التي ستلعب مباراة ودية يوم الأربعاء مع الأرجنتين بينما تحوم شكوك حول ماركو رويس.

ويفتقد منتخب ألمانيا عشرة لاعبين من بينهم المصاب توني كروس وليروي ساني وأنطونيو روديغر وتيمو فيرنر وليون غوريتسكا وماتياس غينتر ضمن آخرين.

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وانضم تاه الآن إلى القائمة، إذ يغيب بسبب نزلة برد بينما لا يزال غندوغان يتعافى من إصابة عضلية لكن لوف قال إنه سيكون جاهزا لمباراة يوم الأحد في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام إستونيا.

وأضاف لوف: اعتدنا على هذه الأمور. لم يكن الموقف الذي أرغبه. ليس الوضع المثالي للفريق. من النادر وجود كل هذه الغيابات

وقال المدرب إن رويس الذي يعاني من إصابة طفيفة في الركبة سيتدرب في وقت لاحق اليوم، وأضاف : سنرى ما الذي سيحدث. سيتدرب هذا المساء وسنرى إذا ما كنا سندفع به يوم المباراة.

وتتصدر ألمانيا، التي تحل ضيفة على استونيا يوم الأحد، المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات بعد الخسارة أمام هولندا في سبتمبر أيلول. وتحتل أيرلندا الشمالية المركز الثاني بفارق الأهداف.