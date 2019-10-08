رسمياً.. «كاف» يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الموجز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات في "الكاف" إن اللجنة قررت إعادة المباراة.

وكان الإعلامي سيف زاهر قد أعلن، في تصريحات إذاعية في وقت سابق، أن الكاف قد قرر إعادة مباراة الزمالك والفريق السنغالي.

Advertisements

ونقل موقع "يلا كورة" عن عضو آخر في لجنة المسابقات، وهو النيجيري شيهو ديكو، قوله إن "الجميع أخطأ لذلك قررنا إعادة المباراة وستكون في القاهرة."

وشهد مقر الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء اجتماعًا للجنة المسابقات لدراسة الملف الأزمة بعد أن قرر الكاف في وقتٍ سابق تعليق نتيجة المباراة والتي احتسبها الحكم المالي لصالح الزمالك بعد عدم حضور الفريق السنغالي.

وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي قد شهدت أزمة كبيرة، بسبب تغيير مكان الملعب من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبورت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى درس الأمر من كل جوانبه خلال الأيام الماضية وأصدر قراراه اليوم الثلاثاء.