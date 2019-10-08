شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه القناة والبنك الأهلي استعدادًا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، خوض مباراتين وديتين أمام القناة والبنك الأهلي الجمعة والسبت المقبلين بالترتيب خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب معسكري المنتخب الأول والأولمبي.
ويستعد المقاولون لمواجهتي أسوان والزمالك في الجولتين الرابعة والخامسة ببطولة الدوري العام، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الثالث بجدول المسابقة بعد ثلاث جولات.
وعاد فريق المقاولون العرب إلى التدريبات الجماعية اليوم على الملعب الفرعي بالجبل الأخضر، بعد الحصول علي راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز علي الإنتاج الحربي بهدف نظيف.
ورفع المقاولون العرب رصيده إلي النقطة السابعة من انتصارين علي الطلائع والإنتاج الحربي بنفس النتيجة هدف نظيف والتعادل مع سموحة بهدفين لمثلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يواجه القناة والبنك الأهلي استعدادًا لأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.