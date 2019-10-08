شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا يمثلون مصر ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بسهل حشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض 23 لاعبًا من المنتخب المصرى للبومزا منافسات بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، وينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

واللاعبون المقرر مشاركتهم فى البطولة هم نور محمد جندي، وعلي أحمد بدر، وإباء أحمد كمال، ومحمد عبد العظيم، وإبراهيم ممدوح، وسيف مجدي، وعبد الفتاح متولي، وسندس عطية القط، وتسنيم محمود، وسناء سليمان، وهند عبد الحفيظ، وسلمى حسني، وعبد الله مرعي، ومحمد حجازي، وعبد الله حسن، ومحمد أبو ليلة، وأحمد أبو شادي، وعامر فوزي، وشهد إبراهيم، وشهد عبد الفتاح، وفيروز نوار، وروان عمر، وجنى عبد الرازق. ويقود الفريق فنيًا دكتور وسام الغمري، المدير الفني للمنتخب، والمدرب أحمد خضر.

وتشارك مصر في كل منافسات البطولة التي تشهد مسابقات البومزا بأنواعها ومنافسات تكسير الخشب.

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وتحظى البطولة في نسختها الثالثة باهتمام كبير من الاتحاد العالمي للعبة الذي بدأ في زيادة الاهتمام بالبومزا وتنظيم بطولات عالمية لها استعدادا لتسجيلها في البرنامج الأولمبى.

ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي ، فيما يتولى الدكتور وسام الغامري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.