شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأثقال يغادرون المعسكر بعد أزمة المنشطات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إيهاب لاعب المنتخب المصرى لرفع الأثقال الذى أعلن اعتزاله منذ قليل، عن مغادرة اللاعبين لمعسكر المنتخب اليوم، بعد تأزم موقف الاتحاد المصرى فى ظل ثبوت عينات إيجابية جديدة.

وثبتت 5 عينات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، مما سيعرض الاتحاد المصرى إلى توقيع غرامة مالية جديدة وإيقاف دولى جديد.

تعرض الاتحاد المصرى للأثقال للإيقاف مؤخرا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل الاكتفاء بالرغامة ورفع الإيقاف، ما تسبب فى إعلان البطل الأولمبى محمد إيهاب اعتزاله وسط انهيار طموحات حصد ميدالية جديدة فى أولمبياد طوكيو 2020.