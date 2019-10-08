شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذية الكاف تجتمع لاعتماد نتيجة أزمة الزمالك وجينيراسيون بحضور أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اجتماعا اليوم لاعتماد قرار لجنة المسابقات الخاص بمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.

وتواجد هانى أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالكاف فى مقر الاتحاد لحضور اجتماع اليوم، واعتماد القرار الذى سيصدر من لجنة المسابقات.

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وبدأ اجتماع لجنة المسابقات صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة ولم ينته حتى الآن، لحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون، بعدما رفض الفريق السنغالى خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2 / 1.

ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقا على رأسهم الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى ومازيمبى الكونغولى المتواجدين فى التصنيف الأول.