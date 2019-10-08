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محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

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حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة جديدة حيث حضد أفضل هدف بنادي ليفربول في شهر سبتمبر، والذي سجله من تسديدة قوية بمرمى نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز

وأشار الموقع الرسمي لنادي ليفربول على أن النجم المصري سجل الهدف بشكل رائع وذلك بعدما تلقى تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ليؤكد فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما حصل هدف المدافع الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد أمام على المركز الثاني في التصويت الإلكتروني، وكان محمد صلاح، توج بجائزة "هدف الشهر" في أغسطس الماضى، بعدما سجل هدفاً رائعاً في شباك أرسنال.

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