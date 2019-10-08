شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعب الريال يُفجر مفاجآة بشأن انتقال بوجبا والان مع التفاصيل

يعتقد جيرارد راباجا ، وكيل اللاعب فالفيردي ، أنه سيكون قادرًا على اللعب مع بول بوجبا في ريال مدريد إذا وصل الفرنسي.

وأكد بوجبا مطلوب من قبل زين الدين زيدان وظهر الأوروغواي على ما يبدو نتيجة لعدم وصوله خلال الصيف.

وقال رباجدة لراديو ماركا "بوغبا لاعب رائع، وفي المستقبل يمكن أن يلعبوا سويًا ، لكن عليك أن تكون حذرًا".

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"لقد تلقى فالفيردي الكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة ، ويقول وكيله إنه بحاجة إلى البقاء متواضعًا والمستقبل واعد لكن فيد عليه أن يبقي قدميه على الأرض"

أوضح: "إنه يعلم أنه أتيحت له هذه الفرصة ، لكن عليه أن يبقى ويستمر في النمو.. وعن شخصية لاعب خط الوسط ، يعتقد رابجدة أن لديه ما يلزم للحفاظ على النمو في مدريد".

وقال "فيدي ولد لديه الكثير من الشخصية ، وأحيانًا يمكن الخلط بينه وبين أسلوبه المهذب والمحترم لأنه يبدو في حالة غيبوبة لقد أثبت أنه على أرض الملعب مكانة. إنه يعرف متى يتحدث ومتى يظل هادئًا ونحن نتحدث عن فائز البالون دورفي المستقبل."