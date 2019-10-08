شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من "الكاف" بخصوص مباراة الزمالك جينيراسيون والان مع التفاصيل
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت وذلك في إياب الدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
وقال مصدر خاص في لجنة الاتحاد الإفريقي أن الجميع مخطأ لذلك قررنا إعادة المباراة، مضيفا: لا يحق لأي نادي رفض فكرة إعادة المباراة، مشددًا أن أي فريق يرفض إعادة المواجهة فسيتم عقابه.
ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء في القاهرة.
وشهد مقر الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء اجتماعًا للجنة المسابقات لدراسة الملف بعد أن قرر الكاف في وقتٍ سابق تعليق نتيجة المباراة والتي احتسبها الحكم المالي لصالح الزمالك بعد عدم حضور الفريق السنغال
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