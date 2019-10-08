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وضح الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، عن الدرس الذي تعلمه منذ إنتقاله للفريق الإيطالي.

قيمة إنتقال دي ليخت ليوفنتوس

وكان دي ليخت قد انضم ليوفنتوس مقابل 85.5 مليون يورو، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم الإيطالية.

وحصل اللاعب الهولندي على مكانًا أساسيًا في صفوف الفريق بعد إصابة كيليني، بقطع في الرباط الصليبي.

دي ليخت يوضح الدرس الذي تعلمه في يوفنتوس

وأوضح الشاب الهولندي خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، قائلا:" الدرس الأكثر أهمية الذي تعلمته منذ الانتقال إلى يوفنتوس، هو أنني يجب أن أؤمن بنفسي".

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وواصل دي ليخت: "في البداية كنت أركز قبل كل شيء على عدم إرتكاب الأخطاء، وهو أمر لا ينبغي علي فعله، كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم خلال أسابيعي الأولى".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت عليه أمام إنتر ميلان: "ما حدث جزء من اللعبة، للأسف هذه هي حياة المدافع، لم أرغب بالتأكيد أن أتسبب في ركلة جزاء، لكن في النهاية حققنا الفوز وهذا هو الشيء الأهم".

ساري يعلق ودي ليخت يرد

وكان ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز، كان قد علق على مستوي دي ليخت، بأنه ينتظر منه المزيد وان يضيف أكثر للفريق.

ورد الهولندي على تصريحات ساري قائلا:"أتفهم تصريحات ساري، هو يريد مني أن أقدم كل ما لدي، كان لدى يوفنتوس ثنائية رائعة بين كيليني وبونوتشي، وكانت الفكرة كيف أن أشارك تدريجيًا".

واختتم تصريحاته متمنياً النجاح في النهاية خصوصاً بعد مشاركة كلاعب أساسي في صفوف الفريق.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واخدة عن الإنتر صاحب المركز الثاني.