شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: «كاف» يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عبر برنامجه الإذاعي، الثلاثاء، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد «كاف» اجتماعه اليوم الثلاثاء، من أجل حسم موقف مباراة الإياب بين الزمالك وجينراسيون فوت، والتي تم إلغاءها لعدم حضور الأخير إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، واحتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك وإعلان تأهله لدور المجموعات، قبل قيام «كاف» بتعليق نتيجة المباراة، من أجل حسم الموقف في اجتماع اليوم.

وكان «كاف» قد قرر نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتغيير موعدها من السبت إلى الأحد، بناء على طلب من اتحاد الكرة المصري لدواعي أمنية، وأرسل خطابا إلى الناديين بالموعد والمكان الجديدين، إلا أن الفريق السنغالي أرسل احتجاجاً إلى «كاف» بدعوى عدم إبلاغ النادي بالموعد الجديد قبل إقامة المباراة بـ10 أيام، كما أن استند في احتجاجه إلى إقامة مباريات في الدوري في الموعد الأساسي للقاء وفي القاهرة.