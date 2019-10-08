بيكيه يحصل على جائزة أفضل لاعب كتالوني

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

بيكيه

حصل المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعب كتالوني لعام 2019، بعدما ظهر بصورة جيدة رفقة البلوجرانا .



تعرف على جوائز العام في كتالونيا

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن جيرارد بيكيه حصل على جائزة أفضل لاعب كتالوني لعام 2019، بعدما قدم أداءً رائعًا رفقة فريقه برشلونة، حيث حصل على نسبة أصوات بلغت 67%، متوفقًا بذلك على مارك روكا الذي حصل على 27% من الأصوات .

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كما فازت ليا إليكساندري من أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل لاعبه، فيما حصل بيب جوارديولا على جائزة أفضل مدرب كتالوني لهذا العالم وكزافييه استرادا كأفضل حكم، وسيتم تقديم الجوائز خلال الدورة الثامنة للمهرجان ، الذي سيقام يوم 14 أكتوبر في كتالونيا .

برشلونة يقسو على إشبيلية برباعية ويلاحق رلايال مدريد

وعلى صعيد أخر، تمكن فريق برشلونة من الفوز على نظيره إشبيلية برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 16 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز الثامن .