تصريحات نارية من سيبايوس تجاه ريال مدريد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

أعلن فريق ريال مدريد عن إعارة نجمه الإسباني داني سيبايوس إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المنصرم .



وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن داني سيبايوس يعيش حالة من السعادة داخل فريقه الإنجليزي أرسنال، بعدما رحل من ريال مدريد على سبيل الإعارة، حيث لم يستطع التأقلم والحصول على فرصة المشاركة أساسيًا في النادي الملكي .

سيبايبو يؤكد رغبته في مغادرة ريال مدريد

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وقال سيبايوس: "من الواضح أنني كنت أرغب في المغادرة ، لقد نجحت في الرحيل ، والآن أنا حيث أريد أن أكون وأنا سعيدة للغاية، كانت فكرتي هي الرحيل واللعب والاستمتاع بكرة القدم، في العامين الماضيين ، لم أفعل ذلك" .

سيبايوس يمنى نفسه باللعب إلى جانب بوسكيتس والمشاركة في أوليمبياد طوكيو

وتابع : "يمكن أن أشارك إلى جانب سيرجيو بوسكيتس لإسبانيا خلال الوقت الحالي ، أنا أحب اللعب مع بوسكيتس، لقد حان الوقت لفعل ذلك، إنه مرجع للشباب" .

وأنهى: "يمكنني اللعب في اليورو، كما أن الألعاب الأولمبية ستكون حلما بالنسبة لي ".