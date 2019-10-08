شكرا لقرائتكم مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في الرياض منتصف نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيعود منتخبا البرازيل والأرجنتين إلى السعودية مجدداً لخوض مباراة "سوبر كلاسيكو" عندما يلتقيان منتصف الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يبدأ في منتصف أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه فعاليات موسم الرياض والذي يشهد إقامة مباراة "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى حفل اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال والقادسية والمنتخب السعودي السابق.

والتقى المنتخبان أواخر العام الماضي في جدة ضمن بطولة "سوبر كلاسيكو" التي استضافتها السعودية بمشاركة المنتخبين السعودي والعراقي، وفازت البرازيل بلقبها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد سجله المدافع ميراندا.