شكرا لقرائتكم زلاتان يدعو الطلاب إلى حضور حفل الكشف عن تمثاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعتبر واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، للحصول على مزيد من الشهرة عندما يتم الكشف عن تمثال له يبلغ طوله ثلاثة أمتار في موطنه بمدينة مالمو.

وفي تغريدة له عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حث ابراهيموفيتش الجماهير خاصة الشباب منهم على حضور مراسم الكشف عن التمثال.

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وقال إبراهيموفيتش: زلاتان يعطي الفرصة لجميع أطفال مدرسة مالمو بالمشاركة في المراسم. إذ من المتوقع أن يحضر بنفسه المراسم ذاتها.

ورغم الشعبية الطاغية لإبراهيموفيتش فإن رسالته لن يتم اعتبارها كعذر رسمي للغياب عن اليوم الدراسي، بحسب ما قالت سارا فيتيرجرين مسئولة قطاع التعليم في مجلس مدينة مالمو.

وقالت فيتيرغرين: هؤلاء الذين يرغبون في الذهاب سيتم اعتبارهم متهربين من المدرسة، نفس اللوائح تنطبق على هؤلاء المشاركين في الاضراب المدرسي من أجل التغير المناخي.