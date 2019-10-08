القصة الكاملة لأزمة نبيل الحلفاوي ومرتضى منصور.. إساءة وتضامن و «مأزق» أشرف زكي

الموجز

تعرض الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، المعروف عنه كبير مشجعي النادي الأهلي، للإساءة من جانب المستشار مرتضى منصور، ما دفع الكثيرين إلى التضامن معه ضد تصريحات رئيس نادي الزمالك، وهو الأمر الذي وضع نقيب الممثلين أشرف زكي في مأزق كبير.

بداية الأزمة

علق نبيل الحلفاوي على تعادل الزمالك أمام إف سي مصر وتراجع مستواه هو ونادي بيراميدز في ظل تحسن مستوى الاهلي، قائلاً عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلاً: "‏‎#الدوري_المصري وبعدين بقاااا؟.. من أولها كده؟!.. والفرقتين؟!.. طب نستورد منافسين ولا إيه؟!!!".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر "تويتر" وجاءت التعليقات بين "‏‎فرقة اف سى مصر دى طلعت حكاية .. بيلعبوا بروح الفانلة الحمرا" و"‏‎ايوه يا قبطان نستورد منافسين من اسبانيا "و" ‏‎شكل السنة ديه مفيش منافس ياقبطان".

هجوم مرتضى

وصف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، الفنان نبيل الحلفاوي، بـ "الكومبارس"، بعد تعليق الأخير على أداء نادي الزمالك في مباراته الأخيرة امام نادي إف سي مصر والتي فقد خلالها نقطتين بالتعادل في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

السوشيال ميديا تتضامن

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الفنان نبيل الحلفاوي بعد الهجوم الذي تعرض له من رئيس نادي الزمالك.

الفنانين يتضامنون

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وأعرب عدد من الفنانين عن تضامنهم مع الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعد الهجوم الذي تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي، في منشور على صفحتها على موقع "فيس بوك": "أستاذنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الاحترام والأخلاق والأدب والموهبة والسيرة الطيبة والثقافة والبساطة والتواضع والفن الأصيل الهادف حقك علينا معلش الإعلام مابقاش إعلام بقي عيان لا رقيب ولا حسيب والنقابة عمله ودن من طين وودن من عجين احنا اسفين لحضرتك يا استاذنا الكبير كبير مهما حصل".

نقيب الممثلين في مأزق

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بالتدخل والدفاع عن زميله نبيل الحلفاوي بعد الهجوم عليه من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

والأزمة هنا التي يقع فيها أشرف زكي، هو أنه أمين صندوق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لإهانة كبيرة من رئيسه.

اعتذار مرتضى

أعتذر رئيس نادي الزمالك، للفنان نبيل الحلفاوي، بعد أن شن هجومًا حادًا ضده، أمس الأحد، على هامش انتقاد الأخير لتعادل الفريق الأول أمام نادي مصر بالدوري.

وقال رئيس الأبيض في مداخة لبرنامج "الزمالك اليوم"، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "نبيل الحلفاوي تحدث مع أشرف ذكي بعد أن هاجمته بالأمس، وتحدث معي أشرف ذكي بعد ذلك وشرحت له الأمر".

وتابع: "اعتذر للفنان نبيل الحلفاوي على ما صدر مني ضده بالأمس، وهو فنان قدير ومحترم، وأتمنى أن لا يكرر هجومه على الفريق الأول".

وأضاف: "كل فنان يهاجم الزمالك، وأقوم بالرد عليه بعد ذلك، يتحدث مع أشرف ذكي كونه نقيب الفنانين وأمين صندوق النادي حاليًا، لا تضعوه في موقف محرج من البداية بالهجوم على الفريق الأول بعد المباريات".