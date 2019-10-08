غونارسون يغيب عن العربي ومنتخب ايسلندا بسبب الاصابة









اسماء السيد - أعلن العربي وصيف الدوري القطري لكرة القدم الثلاثاء خضوع لاعب وسطه الايسلندي الدولي ارون غونارسون لجراحة في كاحله، بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة الخور الجمعة الماضي في الجولة السادسة من الدوري.

وذكر العربي عبر حسابه الرسمي على تويتر "أجرى صباح اليوم نجم الفريق ارون غونارسون عملية جراحية في الكاحل الأيمن وذلك في مستشفى اسبيتار. ونتمنى للاعب الشفاء العاجل والعودة للملاعب".

وسيغيب قائد ايسلندا بالتالي عن مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا الجمعة في تصفيات كأس أوروبا 2020، ثم مباراة اندورا في 14 الجاري.

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ولم يذكر النادي الفترة التي سيغيب فيها عن الفريق، علما بان الدوري متوقف في الفترة الحالية وتعود عجلته للدوران في 19 الجاري.

لكن رئيس النادي الشيخ خليفة بن حمد بن جبر آل ثاني اعلن في تصريحات اذاعية الاثنين بان "إصابة الأيسلندي أرون غونارسون سوف تبعده عن الملاعب فترة ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتطلب تغيير اللاعب والاستعانة بمحترف جديد".

واضاف رئيس العربي "الايسلندي هيمير هالغريمسون مدرب الفريق لم يعرض أسماء بديلة علينا، نحن الذين نسعى للتعاقد مع محترف بديل، وقد عرضنا عددا من الاسماء على المدرب ولكنه رفضها، وذلك رغبة في التعاقد مع لاعب على نفس المستوى أو أفضل من ذلك".

وكان غونارسون قد انضم الى العربي الذي كان مهددا بالهبوط في المواسم الماضية وقدم عروضا قوية ساهمت في احتلاله لمركز الوصافة للمرة الاولى منذ زمن بعيد.