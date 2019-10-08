فايلر يُجرّب سعد ومحمد محمود فى ودية 14 أكتوبر قبل القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تجربة الثنائى سعد سمير ومحمد محمود فى المباراة الودية التى سيخوضها الفريق يوم 14 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات الفريق لمبارة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري. وانتظم سعد سمير ومحمد محمود فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد التماثل للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرضها الثنائى فقد تعرض سعد لإصابة فى الركبة فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي. Advertisements وينوى المدرب السويسرى تجربة سعد سمير ومحمد محمود فى ودية 14 أكتوبر من أجل رؤيتهما عن قرب وفى إحدى المباريات تمهيدًا لتجهيزهما والمشاركة فى المباريات الرسمية المقبلة وإن كان من الصعب للغاية مشاركتهما فى لقاء الزمالك.

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