شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يغيبون عن تدريبات الإسماعيلى استعداداً لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب 7 لاعبين عن تدريبات الإسماعيلى بسبب انضمامهم للمنتخبات، حيث يتواجد باهر المحمدى فى صفوف الفراعنة بينما شهدت قائمة المنتخب الأولمبى استدعاء رباعى الدراويش محمد صادق وعبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم، وغادر الثنائى العراقى همام طارق والغينى بيكيتى سيلفا لبلادهم للمشاركة فى الاستحقاقات الدولية.

واستقر ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى على ملاقاة فريق المنصورة ودياً فى الرابعة والنصف الجمعة المقبلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة طنطا بالدورى.

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ومنح ميودراج لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى السبت الماضى.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.