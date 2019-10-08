شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ملتقى التوعية الصحية لأسر وعائلات لاعبى الأولمبياد الخاص بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت، اليوم الثلاثاء، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ملتقى التوعية الصحية لأسر وعائلات لاعبى الأولمبياد الخاص المصرى بمحافظة الإسكندرية.

حضر الملتقى أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصرى، مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة، مصطفى شوقى مدير تكنولوجيا الرياضة ومن فرع الإسكندرية حضر كل من دكتورة زيزى حميدو مدير الطب العلاجى بمنطقة المنتزه بمدير الشئون الصحية، سمير بيومى منسق عام فرع الأولمبياد الخاص بالمحافظة، الدكتورة ريهام الجبيلى بالإضافة إلى 37 فردا من أسر وعائلات لاعبى الأولمبياد الخاص بالإسكندرية.

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وقد اشتمل الملتقى على عدد من المحاضرات المهمة أولها محاضرة عن مشكلات العيون التى تواجه اللاعبين وكيفية الوقاية منها قدمتها الدكتورة آلاء محمد حسن طبيب العيون، ومحاضرة أخرى عن مشكلات القلب التى تواجه اللاعبين، وكيفية الوقاية منها، قدمتها الدكتورة آية أحمد يوسف.