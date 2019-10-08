نشرة أخبار سوبر كورة.. اعتزال محمد إيهاب.. سبب غياب الخطيب عن اجتماع لجنة الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقًا لما نشره لبرنامج "التشرينجيتو" الإسبانى، فإن مسئولى ريال مدريد نجحوا فى إقناع كريم بنزيما مهاجم الفريق بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي لمدة عام حتى صيف 2022 ، وكان العقد الحالي لبنزيما مع الميرنجي ينتهي في صيف 2021، وبراتب سنوي يقارب الـ8 ملايين يورو.

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