سوبر كورة يكشف وسيلة شيكابالا للحاق بمواجهة الأهلي بقمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الزمن من أجل اللحاق بمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
مازال شيكابالا يخضع لبرنامج علاجى من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به فى لقاء مصر المقاصة، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليتغيب اللاعب عن مواجهة أف سى مصر بسبب تلك الإصابة، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله.
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