شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بعد قليل عن أزمة رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إصدار بيان رسمى فى أزمة اتحاد رفع الأثقال، والخاصة بالإيقاف بسبب عدم سداد غرامة المنشطات منذ عام 2016. ويأتى البيان بعد إعلان محمد إيهاب لاعب المنتخب اعتزال اللعبة، وكذلك ظهور 5 عينات إيجابية أخرى، خلال دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب. ومن المقرر أن يأتى البيان للكشف عن تجميد الاتحاد، وفتح تحقيق فى الأزمات الحالية والخاصة بعينات المنشطات التى ظهرت بين لاعبى المنتخب، والتى تتسبب فى حرمان مصر من تحقيق ميداليات أولمبية.

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