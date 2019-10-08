شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سامورا تصل الكاف لحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت السنغالية فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والقائم بأعمال سكرتير عام الكاف مقر الاتحاد الأفريقى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تحضر سامورا اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف الذى سيعقد اليوم لاعتماد قرار لجنة المسابقات المجتمعة حاليا بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون.

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وبدأ اجتماع لجنة المسابقات صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة ولم ينته حتى الآن لحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون، بعدما رفض الفريق السنغالى خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2 / 1.

ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقا على رأسهم الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى ومازيمبى الكونغولى المتواجدين فى التصنيف الأول.