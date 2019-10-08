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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يقرر مشاركة الأهلى والزمالك فى دور الـ64 لكأس مصر، الأهلى يكشف تطورات علاج مروان محسن وتفاصيل جلسة فايلر مع اللاعب.

اتحاد الكرة يقرر مشاركة الأهلى والزمالك فى دور الـ64 لكأس مصر

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تغيير نظام المشاركة فى كأس مصر بالنسبة لفريق الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى 2019 – 2020، حيث كشف مسئولو اللجنة عن أنه تقرر مشاركة الأهلى والزمالك وجميع فرق الدورى الممتاز فى الكأس بداية من دور الـ64 وليس دور الـ32 كما كان متبعًا فى السنوات الأخيرة.

الأهلى يكشف تطورات علاج مروان محسن وتفاصيل جلسة فايلر مع اللاعب

كشف الجهاز الطبى للأهلى عن آخر التطورات الخاصة بحالة مروان محسن مهاجم الفريق، الذى ظهر فى النادى أمس، وأدى برنامجه العلاجى والتأهيلى، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد الجراحة التى خضع لها فى الوجه.

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قمة الأهلى والزمالك بالدورى مهددة بالتأجيل بسبب أزمة جينيراسيون

بدأ مسئولو اتحاد الكرة التفكير فى تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى على ملعب استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة للدورى.

ثبوت عينات منشطات إيجابية جديدة لرفع الأثقال فى الألعاب الأفريقية

كشف الحكم الدولى لرفع الأثقال على مرزوق على ثبوت 5 عينات منشطات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية، التى اختتمت مؤخرا بالمغرب.

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

أعلن النادى الأهلى سبب عدم حضور محمود الخطيب رئيس النادى اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذى انطلق فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقى.

منتخب مصر يخوض مرانه الأول اليوم تحت قيادة حسام البدرى

يخوض منتخب مصر فى السابعة مساء اليوم، أول تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى الجديد، استعدادًا للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى.

برنامج طبيعى فى الأهلى للتخلص من "ورم" عمرو السولية

قال الجهاز الطبى للأهلى إن عمرو السولية لاعب الفريق يخضع حالياً لبرنامج علاج طبيعى للتخلّص من تورم القدم بشكل نهائى، والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلى بالتدريب فى الجيم وملعب التتش.