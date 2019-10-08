سوبر كورة.. البدرى يلجأ لحيلة جديدة لإخماد فتنة الأهلى والزمالك فى المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لحيلة ذكية مع أول تجمع للفراعنة لإخماد فتنة الأهلى والزمالك مبكرا، وغلق هذه الصفحة تماما خلال الفترة المقبلة خلال المعسكر الحالى، الذى يستعد المنتخب من خلاله لمواجهة بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يكون الثنائى محمد الشناوى ومحمد عواد فى غرفة واحدة وأيمن أشرف وعبد الله جمعة فى غرفة وطارق حامد وحمدى فتحى فى غرفة وعمر جابر وأحمد فى غرفة وقال البدرى "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح، وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها". لمعرفة حيلة حسام البدرى لإخماد فتنة الأهلى والزمالك فى المنتخب عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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