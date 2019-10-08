شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن تجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال بقرار من الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق عبر صفحته على تويتر قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتجميد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال. وقرر الاتحاد الدولى لرفع الأثقال استبعاد مصر بشكل نهائى من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها العام المقبل فى العاصمة اليابانية طوكيو. جاء قرار الاتحاد الدولى بعد اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطنى، الذى شارك مؤخرا فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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