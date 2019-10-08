شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: نتائجنا ليست سيئة والزمالك لم يحققها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إن إدارة ناديه رفضت توقيع عقوبات مادية على اللاعبين، رغم تراجع النتائج بمسابقة الدورى العام لعدم زيادة الضغوط على كاهل اللاعبين.

وأضاف مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إدارة النادى تثق فى اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على عبور هذه المرحلة والعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى خاصة أن مسابقة الدورى مازالت فى بدايتها.

ويضيف مهدى فزنا فى المباراة الأولى على نادى مصر بثلاثية والزمالك بكامل نجومه لم يستطع الفوز عليه، ثم واجهنا الأهلى وهو حامل اللقب والخسارة أمامه ليست نهاية المطاف، وفى مباراة المقاولون واجهنا سوء توفيق كبير.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على ستاد بتروسبورت.

Advertisements

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدورى بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.