مصدر يعلن لمصراوي القرار النهائي لكاف بشأن الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالكاف لـ"الخليج 365"، إن اللجنة استقرت على إعادة المباراة في وقت لاحق بشهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

واجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي اليوم لحسم مصير المباراة رقم 72 بين الزمالك وجينيراسيون.

وقرر الاتحاد الإفريقي نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بناءً على طلب من جانب الجهات الأمنية في مصر.

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المباراة كان مقررًا لها يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.

حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، لكن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.

وقام سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي بمخاطبة أعضاء اللجنة من أجل دراسة الموقف للفصل فيه.

وقال الحاجي جاولا عضو لجنة المسابقات في الكاف من خلال تصريحات سابقة لـ"يلا كورة" إنه لن يكون هناك أي اجتماع عاجل للفصل في الأمر على أن يكون الموعد هو الموعد التقليدي يوم 8 من الشهر.