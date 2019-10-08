محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي أنه ليس قلقًا بشأن موقف زميله المصري محمد صلاح من اللحاق بمباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لافتًا إلى أنه لديه الوقت الكافي للتعافي قبل مباراة مانشستر يونايتد.
وتعرض صلاح للإصابة بالتواء في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.
وخلال مقطع فيديو لـFootball Daily قال فان دايك: "لست قلقًا بشأن إصابة صلاح، لديه الوقت الكافي للتعافي قبل مباراة مانشستر يونايتد".
وفاز ليفربول على ليستر بهدفين لهدف ليعزز مركزه على قمة الدوري برصيد 24 نقطة.
جدير بالذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في مباراة الجولة التاسعة المقرر لها يوم 20 من أكتوبر الجاري على ملعب أولد ترافورد.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: لست قلقًا بشأن مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.