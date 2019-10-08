بلماضي: رشحت صلاح لجائزة "The Best".. ولديّ أسبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري إنه لديه أسبابه للتصويت للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول في جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم "The Best"، لافتًا إلى أنه يأمل أن يُتوج مواطنه رياض محرز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا هذا الموسم.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مباراة الجزائر أمام منتخبي الكونغو وكولومبيا قال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة الخضرة الجزائرية: "نعم صوتت لمحمد صلاح في جائزة الفيفا ولدي أسبابي".

وأضاف: "بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، آمل أن يتوج بها رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد كل ما قدمه خلال الفترة الأخيرة".

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وتابع: "ستكون هناك منافسة مع ساديو ماني لاعب ليفربول، لكن عندما نستمع لقول ماني إنه جاهز لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا بلقب أمم إفريقيا فهذا يوضح كل شيء".

وأتم بلماضي قائلًا: "نعم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قام بالتصويت لي، أيضًا ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أرسل لي رسالة أسعدتني، من الرائع أن نشعر أننا نقوم بعمل جيد".

جدير بالذكر أن بلماضي قاد المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر بعد الفوز على نظيره السنغالي في مباراة النهائي.