الهلال السعودي يرغب قى تجديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو

كشفت تقارير صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء بأن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل ترغب فى تمديد عقد المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي. كما صرح كارلوس إدواردو لاحد الصحف البرازيلية مؤخراً عن سعادته بالوجود في ناديه ورغبته في الاستمرار معه لمواسم أخرى. يتصدر إدواردو جدول ترتيب هدافي دوري السعودي المحترفين هذا الموسم برصيد 5 أهداف ، مناصفة مع مواطنه رومارينهيو لاعب اتحاد جدة . المحترفين هذا الموسم برصيد 5 أهداف ، مناصفة مع مواطنه رومارينهيو لاعب اتحاد جدة . يستعد نادى الهلال لمواجهة ضمك يوم الجمعة 18 أكتوبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين .

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