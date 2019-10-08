تيرشتيجن : لدى علاقة جيدة مع مانويل نوير

علق مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى فريق برشلونه الإسبانى ، على أزمته الأخيره مع مواطنه مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني .
وذكرت صحيفة " الموندو ديبرتيفو " الإسبانيه : ان شتيجن قد تحدث عن مباراة منتخب بلاده الوديه المقبله امام الأرجنتين ، التى سيكون فيها الحارس الأساسى للمنتخب الألمانى .
وقال شتيجن : سيكون الضغط مرتفعًا كما هو الحال دائمًا ، ولن يكون لدي ضغط خاص، آمل أن نلعب مباراة جيدة ونحقق الفوز.
وتابع حارس برشلونة : أنا لا أقاتل مع مانويل نوير، هو يعلم أنه عندما أدليت بهذه التصريحات كانت من أجلي أنا وليست نقدًا له ، لدينا علاقة جيدة ومحترفة جدًا ، نحن نتحدث كثيرًا ولكن هذه المسألة لم تكن موضع نقاش بيننا .
وحول تصريحات رئيس بايرن ميونيخ ، أولي هونيس ، الذي قال أن نوير سيكون دائمًا الأفضل دائما ، وان عدم مشاركته مع المنتخب ستعنى انه لم يشارك اى لاعب من فريقى فى المنتخب اوضح تير شتيجن: هذا ليس ما يقلقني ، لقد ركزت في الأسابيع الأخيرة على لعب كرة القدم وليس شيئًا يصيبني بالصداع.
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