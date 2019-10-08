رينارد يطالب الجماهير بدعم النتخب السعودي

طالب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الجماهير الرياضية بدعم المنتخب ومؤازرته في مواجهته المقبلة أمام سنغافورة. ويستضيف المنتخب السعودي نظيره منتخب سنغافورة يوم الخميس ا10 أكتوبر ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس اسيا 2023 . ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس اسيا 2023 . ونشر رينارد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ادعمونا في بريدة ضد سنغافورة". وكان المنتخب السعودي قد تعادل في لقائه الأول في لتصفيات أمام المنتخب اليمني 2-2، في لقاء جمعهما على ملعب البحرين الوطني فى 10 سبتمبر الماضي .

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