اتحاد جدة يسعي لضم نجم الوداد المغربي

يسعي مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي فى التعاقد مع المغربي وليد الكرتي لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي المغربي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وكشفت تقارير صحيفة سعودية بأن ادارة نادى اتحاد جدة تجهز وفدًا في الفترة الحالية من أجل السفر إلى المغرب للتفاوض على ضم وليد الكرتي.

اضافت بان نادي الاتحاد قدم

عرض يبلغ 3.5 مليون دولار من أجل شراء عقد اللاعب، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

يذكر أن نادي الهلال كان قد أبدى اهتمامه بضم الكرتي في الميركاتو الشتوي الجاري، لكن لم يتقدم متصدر دوري المحترفين بعرض رسمي لضم اللاعب.