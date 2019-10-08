رسميًا.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في القاهرة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا .

واتفق مسئولو لجنة المسابقات على إعادة المباراة في القاهرة، على أن يتم حسم الموعد خلال ساعات قليلة .

كانت الأزمة قد بدأت عندما تقرر تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 28 سبتمبر الماضى ونقلها من ستاد بتروسبورت فى التجمع الخامس

إلى ملعب برج العرب فى الإسكندرية، حتى يتسنى للجمهور حضور المباراة، بعد ان رفضت الجهات الأمنية إقامة اللقاء فى بتروسبورت بحضور جماهيري.

وتمسك جينيراسيون بخوض المباراة فى موعدها بملعب بتروسبورت، بل وتوجه للملعب فى الموعد المحدد لإثبات حالة، وفى اليوم التالى لم يحضر لملعب برج العرب لخوض اللقاء، ما

دفع المراقب لاحتساب النتيجة لصالح الزمالك.

وتسببت الصراعات الخفية داخل الكاف فى خروج خطاب آخر بعد ذلك مباشرة يتضمن أن اللجان المختصة ستجتمع لاتخاذ قرار نهائى، وأن النتيجة لم تحسم لصالح الزمالك، قبل ان يتضح أن خطاب التأجيل حمل توقيع أنطونى بافوى، السكرتير العام الثانى فى الكاف، وهو ما جعل مسئولى الكاف يتهمونه بمخالفة اللوائح وإصدار الخطاب بالموافقة على التأجيل من دون موافقة الناديين معًا، ليأتى خطاب عدم حسم النتيجة يحمل توقيع السكرتير العام الأول، وهو المغربى معاذ حجي.