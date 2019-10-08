رسميًا.. حل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال على خلفية فضيحة المنشطات

أصدر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قرارًا بحل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال على خلفية أزمة المنشطات التي ضربت الاتحاد بعد ثبوت تعاطي 5 لاعبين المنشطات في دورةالألعاب الأفريقية .
أعلن محمد إيهاب لاعب رفع الأثقال اعتزاله اللعبة بشكل نهائي بعد قرار الاتحاد الدولي إيقاف مصر عن المشاركة في المحافلالدولية لمدة 4 سنوات .
أكد إيهاب- في تصريحات خاصة للوفد- أنه حزين جدًا لهذا القرار إلا أنه راض بقضاء الله رغم أنه ليس طرفا في المشكلة، مؤكدا أن الاستمرار أصبح غير مهم بعد قرار الإيقاف وحل الاتحاد .
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