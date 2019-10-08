محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد أزمة المنشطات في اتحاد رفع الأثقال

أعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، اعتزاله اللعبة بشكل نهائي بعد أزمة المنشطات التى ضربت الاتحاد المصري لرفع الأثقال وتسببت فى إيقاف الفراعنة عن المشاركة في

المحافل الدولية .

أكد محمد إيهاب أنه بعد قرار إيقاف الاتحاد المصري لم يعد هناك سببًا للاستمرار في اللعبة، قائلًا: " لم يعد

هناك رفع أثقال في مصر ".

وكانت الفحوصات قد أكدت ثبوت 5 عينات منشطات إيجابية فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية، التى اختتمت مؤخرًا بالمغرب ما تسبب في إيقاف الاتحاد من المشاركة في المحافل الدولية لمدة 4 سنوات .